Η Εθνική ομάδα επιστρέφει το βράδυ της Δευτέρας (23/3, 21:50 – πτήση Α873) στην Αθήνα, μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν. Η αποστολή των επτά αθλητών και αθλητριών θα φτάσει στην Αθήνα με ένα μετάλλιο και καλά πλασαρίσματα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, σε έναν από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 6,05 μ. στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής στην ιστορία της διοργάνωσης με τρία μετάλλια. Ο Μίλτος Τεντόγλου, σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους, κατέλαβε την έκτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8,19 μ., σε έναν αγώνα με αρκετές ανατροπές και εκπλήξεις. Ο Αντώνης Μέρλος, στον πρώτο τελικό της καριέρας του, ξεπέρασε τα 2,22 μ. στο ύψος και ήταν στην όγδοη θέση, ενώ η Αναστασία Ντραγκομίροβα πλησίασε το ατομικό της ρεκόρ στο πένταθλο και ήταν 11η.

Στη διάρκεια της διοργάνωσης σημειώθηκε ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Σάιμον Εχάμερ στο έπταθλο και μια ισοφάριση από την Ντεβίν Τσάρλτον στα 60 μ. εμπ. με 7.65. Έξι ρεκόρ αγώνων έγιναν στη διάρκεια της διοργάνωσης, καθώς και 12 κορυφαίες επιδόσεις και επτά ρεκόρ ηπείρου.

Η Εθνική μας ομάδα, με τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, ολοκλήρωσε τις παρουσίες της στη χειμερινή δράση. Η επαναλειτουργία του κλειστού της Παιανίας βοήθησε στην οργάνωση μιας άκρως επιτυχημένης και γεμάτης αγωνιστικής περιόδου, στη διάρκεια της οποίας είχαν την ευκαιρία να ξεχωρίσουν αθλητές και αθλήτριες όλων των αγωνιστικών επιπέδων.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στους αγώνες του ανοιχτού με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σημαντικούς αγώνες με κορυφαία όλων το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η παρουσία της ομάδας μας στη διοργάνωση

2ος 6,05 μ. Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ

6ος 8,19 μ. Μίλτος Τεντόγλου Μήκος

8ος 2,22 μ. Αντώνης Μέρλος Ύψος

11η 4.120 β. Αναστασία Ντραγκομίροβα 5αθλο

16ος 15,45 μ. Ανδρέας Πανταζής Τριπλούν

36η 7.36 Ραφαέλα Σπανουδάκη 60 μ.