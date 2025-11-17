Το ανακαινισμένο Κλειστό Γυμναστήριο της Παιανίας θα φιλοξενήσει το μίτινγκ επί κοντώ «Fly Athens Indoor», το οποίο διοργανώνει ο Εμμανουήλ Καραλής και για πρώτη φορά θα διεξαχθεί σε κλειστό στίβο.

Όπως συμφωνήθηκε σε συνάντηση που είχε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2026, σε συνδιοργάνωση με το ΟΑΚΑ (στο οποίο υπάγεται το Κλειστό της Παιανίας) και με την υποστήριξη του Υπουργείου.

Στο μίτινγκ αναμένεται να μετάσχουν μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος και φυσικά ο ίδιος ο «Μανόλο», στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που θα γίνει τον Μάρτιο, στο Τορούν της Πολωνίας.