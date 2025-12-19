Με το 1969 στο Στάδιο Καραϊσκάκη και το 1982 στο ΟΑΚΑ, ο ΣΕΓΑΣ φιλοδοξεί να δώσει συνέχεια στην φιλοξενία του κλασικού αθλητισμού ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από τη διοργάνωση του 1982 στο ΟΑΚΑ, το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή υποψηφιότητας της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών το 2032, στο ΟΑΚΑ.

Σύντομα θα ξεκινήσει η προεργασία για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για μια διοργάνωση που προσελκύει πληθώρα Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων πρωταθλητών, με το πιο πρόσφατο, αυτό της Ρώμης, να φιλοξενεί 1.559 αθλητές και αθλήτριες από 48 χώρες. Το επόμενο θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 στο Μπέρμιγχαμ και το αντίστοιχο του 2028 στο Χορζόφ της Πολωνίας.

Η υποψηφιότητα για την εν λόγω διοργάνωση προστίθεται στην αλυσίδα κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, που φιλοδοξεί να φέρει ο ΣΕΓΑΣ στην Ελλάδα. Με χρονολογική σειρά, η ομοσπονδία διεκδικεί: το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βάδην του 2027, το Ultimate Championships 2028, τη νέα διοργάνωση της World Athletics, και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 του 2029.

Ήδη, το 2025, ο ΣΕΓΑΣ επανέφερε στην Ελλάδα το Βαλκανικό Πρωτάθλημα και θα το φιλοξενήσει για δύο ακόμα χρόνια στην πόλη του Βόλου.