Με μια επιστολή γεμάτη ευγνωμοσύνη, η Μαρία Πούρτσα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αθλητικής της καριέρας. Η πρωταθλήτρια του τριπλούν οδηγήθηκε σε αυτή τη δύσκολη απόφαση λόγω σοβαρού προβλήματος στη σπονδυλική της στήλη, το οποίο δεν της επιτρέπει πλέον να συνεχίσει την ενασχόλησή της με το αγώνισμα σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Η 30χρονη αθλήτρια απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα τον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης. Η αθλήτρια κλείνει την καριέρα της με ρεκόρ στο τριπλούν 14,11 μέτρα.

Η ανακοίνωση της Μαρίας Πούρτσα:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί για μένα μια ύψιστη τιμή που θα με συνοδεύει για πάντα. Η υποδοχή που έλαβα από τον ελληνικό στίβο – με ζεστασιά, ενθουσιασμό και αφοσίωση – έκανε τη διαδρομή μου πραγματικά ξεχωριστή και μου επιβεβαίωσε ότι ανήκα σε ένα περιβάλλον που πίστεψε σε μένα από την πρώτη στιγμή.

Δυστυχώς, η κατάσταση της σπονδυλικής μου στήλης, λόγω ολισθαίνοντος σπονδύλου που έχει επιδεινωθεί με την πάροδο των ετών, δεν μου επιτρέπει πλέον να συνεχίσω στον υψηλό ανταγωνιστικό αθλητισμό. Ύστερα από ώριμη σκέψη και χρόνο για να το αποδεχθώ, κατέληξα σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση: την ολοκλήρωση της αγωνιστικής μου καριέρας.

Παρά τις προκλήσεις, αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλα όσα έζησα, για τα μαθήματα που αποκόμισα και για τη στήριξη που μου προσφέρατε σε όλη αυτή τη διαδρομή. Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ανθρώπινη αντιμετώπιση που επέδειξε σύσσωμη η Ομοσπονδία».