Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των τελικών λιστών των αθλητών και των αθλητριών που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τορούν (20-22/3), ο ΣΕΓΑΣ έλαβε ενημέρωση για τη συμμετοχή της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στο πένταθλο.

Η πρωταθλήτρια των συνθέτων θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο αγώνισμα.

Έχει πετύχει φέτος 4.176 βαθμούς, επίδοση που θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει στην πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου έχουν ήδη τα όρια, ενώ εντός πρόκρισης με βάση το ράνκινγκ είναι ο Αντώνης Μέρλος και η Ραφαέλα Σπανουδάκη.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα ολοκληρώσει τις λίστες με βάση τις ακυρώσεις που θα υπάρξουν, και την Τετάρτη αναμένεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση των τελικών δηλώσεων.