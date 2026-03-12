Τετραπλή θα είναι η ελληνική παρουσία στους φετινούς τελικούς του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος των ΗΠΑ σε κλειστό στίβο. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο Φέιετβιλ του Άρκανσο, το διήμερο 13-14 Μαρτίου.

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη του Ράνταλ Τάισον Σέντερ, την Παρασκευή (13/3), ο Νικόλας Πολυχρονίου στη ρίψη βάρους (22:00) και ακολουθούν την επόμενη μέρα, ο Αντρέα Μίτα στο ύψος (19:45) – στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του στο θεσμό – και η Ηλιάνα Τριανταφύλλου στο επί κοντώ (22:00). Τελευταίος θα αγωνιστεί, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (00:55), ο Γιώργος Φρανκς με την ομάδα 4Χ400 μ. του Μαϊάμι.

O Πολυχρονίου αγωνίζεται με την 6η καλύτερη επίδοση (23.06) επί συνόλου 16 ριπτών, ενώ ο Μίτα και η Τριανταφύλλου κατεβαίνουν και οι δύο με την 7η καλύτερη (2.22 και 4.50 αντίστοιχα) σε τελικούς επίσης 16 αθλητών. Τέλος, το Μαϊάμι, με 3.04.11 έχει τη 12η επίδοση επί συνόλου 12 ομάδων.

Με την ευκαιρία της παρουσίας των τεσσάρων στην ελίτ του κολεγιακού αθλητισμού στις ΗΠΑ, ας θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές αθλητών και αθλητριών από την Ελλάδα που πήραν μέρος στην τελική φάση εκπροσωπώντας τα πανεπιστήμιά τους και κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.