Από ρεκόρ σε ρεκόρ συνεχίζει να κινείται η Ηλιάνα Τριανταφύλλου ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη του ελληνικού επί κοντώ. Η 21χρονη πρωταθλήτρια σημείωσε νέο μεγάλο ατομικό ρεκόρ με άλμα στα 4,50 μέτρα σε αγώνα που διεξήχθη στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διοργάνωση.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς φέρνει την Τριανταφύλλου μόλις ένα εκατοστό μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας Κ23, το οποίο ανήκει στην Κατερίνα Στεφανίδη. Ένα όριο που μοιάζει πλέον απολύτως εφικτό για την Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία δείχνει σταθερότητα, ωριμότητα και αγωνιστική αυτοπεποίθηση.

Η Τριανταφύλλου ζει και προπονείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας Μπρουκ Ράσνικ, με το πρόγραμμα και τις συνθήκες να ευνοούν τη συνεχή αγωνιστική της εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 είχε κατακτήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης Κ20, δείχνοντας από νωρίς τις μεγάλες της δυνατότητες.

Με τις επιδόσεις της στον κλειστό στίβο να βελτιώνονται σταθερά και το πανελλήνιο ρεκόρ να πλησιάζει, η Ηλιάνα Τριανταφύλλου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον του ελληνικού επί κοντώ περνά και από τα δικά της άλματα.