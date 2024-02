Παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ. σημείωσε η Φέμκε Μπολ στο Άπελντοορν, κατά τη διάρκεια του εθνικού πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Ολλανδίας.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια των χαμηλών εμποδίων τερμάτισε σε 49.24, βελτιώνοντας κατά δύο εκατοστά του δευτερολέπτου το προηγούμενο δικό της ρεκόρ (49.26), το οποίο είχε σημειώσει πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η 23χρονη αθλήτρια αναμένεται να αγωνιστεί σε δύο εβδομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου (μικρής πίστας, όπως λέγεται πλέον) της Γλασκώβης και να διεκδικήσει έναν τίτλο που λείπει από τη συλλογή της, πριν επικεντρωθεί στην προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

4️⃣9️⃣.2️⃣4️⃣! 🚨

Watch Femke Bol 🇳🇱 break her world indoor 400m record at the Dutch Indoor Championships! 🚀

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Video from @Atletiekunie pic.twitter.com/A8zrxvTV8Q

— European Athletics (@EuroAthletics) February 18, 2024