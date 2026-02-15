Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής αντοχής καταγράφηκε σήμερα στη Βαρκελώνη, με την Αναστασία Μαρινάκου να καταρρίπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε χρόνο 1:11.37, επίδοση που αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για το αγώνισμα.

Με αυτή την εμφάνιση ξεπέρασε το 1:11.52 της Ουρανίας Ρεμπούλη, ρεκόρ που κρατούσε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του 2016 στο Άμστερνταμ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία τα τελευταία χρόνια, αφού το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ στην απόσταση ήταν 1:14.16.

Η Μαρινάκου υπό την καθοδήγηση του προπονητή της Σταύρου Καρρέ, ακολούθησε με απόλυτη συνέπεια τον αγωνιστικό σχεδιασμό, κράτησε ελεγχόμενο ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής και μετά το 18ο χιλιόμετρο ανέβασε την ένταση, δείχνοντας καθαρό μυαλό και αγωνιστική ωριμότητα στο πιο απαιτητικό σημείο του αγώνα.

Επόμενος σταθμός για τη Μαρινάκου καθώς συνεχίζει την πορεία της προς τη μετάβαση στον μαραθώνιο είναι ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας στις 8 Μαρτίου, όπου θα επιδιώξει τη νίκη αλλά και μια ακόμη υψηλού επιπέδου εμφάνιση.