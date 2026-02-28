Κάνοντας απίστευτη κούρσα η 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη του ΟΦΚΑ Αγίου Δημητρίου Οδυσσέας κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 στα 400 μέτρα, στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Παιανία.

Με χρόνο 53.95 έσβησε από τις λίστες το 54.31 της Μαρίνας Βασαρμίδου από το 1990! Μια εκπληκτική εμφάνιση από μια αθλήτρια που έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Εν τω μεταξύ, την κούρσα της ζωής της σε κλειστό στίβο έκανε και η Αναστασία Ράπτη του Παναθηναϊκού τρέχοντας στην πρώτη σειρά. Το χρονόμετρο έγραψε 54.86, αρκετά κάτω από το ρεκόρ της που ήταν 55.13. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελπίδα Καρκαλάτου (ΑΣ Παμμηλιακός) με 55.40. Ταχύτερη όλων, εκτός συναγωνισμού, η Κύπρια Καλλιόπη Κουντούρη με 53.84.

Μετά τον ανοιχτό στίβο, ο Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης) έκανε δικό του τον πανελλήνιο τίτλο και στον κλειστό κερδίζοντας με πολύ καλή κατανομή δυνάμεων την πιο γρήγορη τελική σειρά των 400 μ. με χρόνο 48.15. Οι δύο πρώτοι της πρώτης σειράς, 19χρονοι Παναγιώτης Μπερτόλης (Μεσσηνιακός ΓΣ 1888) και Ορέστης Σανδραμάνης (ΜΕΑΣ Τρίτων) κατέκτησαν το αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα με τον ίδιο χρόνο, 48.92.

Στο ύψος, η 18χρονη Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου) και η 17χρονη Ζωή Καραλιοπούλου (ΓΕ Νάουσας) πέρασαν με την τρίτη το 1.74, έχοντας καθαρή κάρτα μέχρι εκεί και μοιράστηκαν την πρώτη θέση. Η επίσης 19χρονη Κερασιά Γκαρά (ΓΣ Κηφισιάς) ήταν τρίτη με 1.65. Εκτός συναγωνισμού, η Κύπρια Έλενα Κουλιτσένκο και η Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς πέρασαν το 1.87.

Σπανουδάκη και Κατσαντώνης την πρωτιά στα 60μ.

Συναρπαστικό φινάλε έγινε στο τριπλούν στο απογευματινό πρόγραμμα στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Παιανίας, όσον αφορά τις θέσεις 2-4 σε έναν τελικό, που είχε ως νικήτρια το φαβορί, Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας). Η αθλήτρια του Δημήτρη Σιούντρη ισοφάρισε το ρεκόρ της σε κλειστό στίβο με 13.86 και είχε δύο ακόμα έγκυρα άλματα στα 13.83 και 13.79, αλλά η μεγάλη μάχη έγινε για τα άλλα δύο μετάλλια. Μπαίνοντας στην τελευταία προσπάθεια, η Ελένη Μαμά (ΑΕΚ) ήταν 2η με 13.04.

Πρώτη την ξεπέρασε η Ναυσικά Θεοχαρίδου (ΓΣ Σέρρες 93) πετυχαίνοντας 13.29, που την ανέβασε στη 2η θέση, για να ακολουθήσει η Ζωή Ράπτη (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) με 13.14. Ατομικά ρεκόρ σημείωσαν και οι δύο αθλήτριες. Η Μαμά προσπάθησε να αντιδράσει πέτυχε κι αυτήν την καλύτερη επίδοσή της σε κλειστό στίβο με 13.13, αλλά έμεινε στην 4η θέση!

Στα 60μ. το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στον Ολυμπιακό μέσω… Κύπρου. Ο πιο γρήγορος Έλληνας, φέτος, Βασίλης Μυριανθόπουλος δεν αγωνίστηκε λόγω ενός προβλήματος της τελευταίας στιγμής, αλλά στην κούρσα υπήρχε ο 19χρονος Κύπριος Αντώνης Κατσαντώνης, που έγραψε νέο εθνικό ρεκόρ Κ20 με το εξαιρετικό 6.65. Τον ακολούθησαν ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Αγ. Δημητρίου Οδυσσέας) με 6.72 και ο Νικόλας Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κρατσινίου-Δραπετσώνας) με 6.73, μόλις πέντε χιλιοστά μπροστά από τον τέταρτο Δημήτρη Χρυσάφη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας).

Στα 60μ. των γυναικών η Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) έτρεξε ένα εκατοστό πιο αργά από τον προκριματικό, αλλά και το 7.31 ήταν αρκετό για να της χαρίσει τον πέμπτο της πανελλήνιο τίτλο σε κλειστό στίβο. Εκπληκτική η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου (Πανελλήνιος ΓΣ) πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 με 7.33, ενώ τρίτη ήταν η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 7.34.