Τριπλή ελληνική εκπροσώπηση είχε το επί κοντώ στο μίτινγκ Memorial Josip Gasparac στην πόλη Όσιγιεκ της Κροατίας.

Ο Γιάννης Ρίζος έκανε το πρώτο αναγνωριστικό άλμα του στα 5.33 και επέστρεψε στα 5.53. Έφτασε κοντά στο να περάσει με την πρώτη του προσπάθεια, ωστόσο επέλεξε να αφήσει τις άλλες δύο διαθέσιμες για τα 5.58, ενώ έδειξε να έχει και μια μικρή ενόχληση στον αριστερό δικέφαλο. Και τα δύο άλματά του στα 5.58 ήταν αποτυχημένα και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση με 5.33.

Από τα 5.13 ξεκίνησε ο Αντώνης Σάντας. Πέρασε εύκολα το ύψος και ανέβηκε στα 5.33, όπου είχε δύο άτονα άλματα, αλλά με την τρίτη βγήκε πολύ ψηλά και πέρασε άνετα. Καλή, αλλά αποτυχημένη ήταν η πρώτη του προσπάθεια στα 5.43, όπως και η δεύτερη. Αν και φάνηκε να έχει το ύψος, στο τελευταίο του άλμα δεν μπόρεσε να βγει ψηλά, και έτσι κατατάχθηκε έκτος με 5.33.

O Γιώργος Παπαναστασίου δυσκολεύτηκε στο 5.23, ύψος που «καθάρισε» με την τρίτη. Στα 5.33, ύστερα από μία αποτυχημένη πέρασε με τη δεύτερη, αλλά φάνηκε να κρατά τον πήχη στη θέση του με το αριστερό του χέρι και οι κριτές ακύρωσαν την προσπάθειά του. Το τρίτο του άλμα δεν ήταν καλό, κι έτσι με 5.23 πήρε την όγδοη θέση.