Το Ελσίνκι θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού του 2030, όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου στη Λοζάνη. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως το Τόρουν της Πολωνίας θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού του 2029.

Η Φινλανδία θα φιλοξενήσει για τέταρτη φορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς είχαν προηγηθεί τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 1971, του 1994 και του 2012.

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