Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2027 βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Συνέδριο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, με την ελληνική Ομοσπονδία να εκπροσωπείται από τον σύμβουλο διοίκησης και αντιπρόεδρο της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, Λάμπρο Παπακώστα, και τον τεχνικό διευθυντή αναπτυξιακών κατηγοριών, Στέφανο Ματάκη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα μέλη της Balkan Atheletics κατέληξαν στις ημερομηνίες των βασικών διοργανώσεων της νέας χρονιάς. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών ανοιχτού στίβου, το οποίο θα φιλοξενηθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά στον Βόλο, στις 26-27 Ιουνίου.

Το αντίστοιχο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου προγραμματίστηκε για τις 20 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, καθώς η ημερομηνία συμπίπτει με το χρονικό παράθυρο που έχει ορίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία για τη διεξαγωγή των εθνικών πρωταθλημάτων, αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτημα προς την WA για την αλλαγή της ημερομηνίας που έχει δοθεί ως «παράθυρο».

Στόχος είναι η διοργάνωση να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Βαλένθια, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 4-7 Μαρτίου.

Αναλυτικά ημερομηνίες και πόλεις (όπου έχει γίνει ανάθεση)

6/2 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20

20/2 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού, Κωνσταντινούπολη

Μάρτιος/Απρίλιος Βαλκανικό Πρωτάθλημα βάδην

25/4 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθώνιος, Βουκουρέστι

26-27/6 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Α/Γ, Βόλος

3-4/7 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ20, Κραϊόβα

10-11/7 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ18

Νοέμβριος Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου, Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου