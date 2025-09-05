Το Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας», το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου, θα φιλοξενήσει το κορυφαίο διεθνές τουρνουά τζούντο, για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών, με την επωνυμία Thessaloniki “Millennium Team” Cadet European Cup 2025.

Σχεδόν 2.5 μήνες πριν την έναρξή του, η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία για τη φιλοξενία του τουρνουά, το οποίο κατέχει περίοπτη θέση στο καλαντάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU).

Μετά την περσινή επιτυχία και τα εγκωμιαστικά σχόλια που εισέπραξε η ΕΟ Τζούντο από την EJU, οι άνθρωποι που «τρέχουν» την εφετινή διοργάνωση θεωρούν βέβαιο ότι το τουρνουά του Νοεμβρίου θα έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία και μεγαλύτερη απήχηση, με περισσότερες συμμετοχές όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από τις πέντε ηπείρους.

Αμέσως μετά το Thessaloniki “Millennium Team” Cadet European Cup, θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας», επίσημο διεθνές προπονητικό καμπ (Thessaloniki EJU Cadet Training Camp), το οποίο θα διαρκέσει έως τις 26 Νοεμβρίου.