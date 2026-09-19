Την πρόκριση στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε η ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών του Παναθηναϊκού.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Μάζη επιβλήθηκε 9-7 της ουγγρικής Χόνβεντ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τον 3ο προκριματικό όμιλο της διοργάνωσης, ο οποίος διεξάγεται στο Σπλιτ, και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο γκρουπ με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, με αποτέλεσμα να προκριθεί πανηγυρικά στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Ο 3ος προκριματικός όμιλος ολοκληρώνεται την Κυριακή (20/9, 13:00) με τη «μονομαχία» της Χόνβεντ με την «οικοδέσποινα» Γιάντραν Σπλιτ για τη δεύτερη θέση του ομίλου και το «εισιτήριο» για τους ομίλους του Champions League, όπου… περιμένουν ήδη δέκα ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 με τέρματα των Καλογερόπουλου και Χαλυβόπουλου, η Χόνβεντ ισοφάρισε με γκολ των Σούγκαρ και Βάντοβιτς, αλλά Κοπελιάδης και Σκουμπάκης έφεραν ξανά τους «πράσινους» στο +2 στο ημίχρονο (4-2).

Στη συνέχεια το «τριφύλλι» διατηρούσε προβάδισμα 1-2 τερμάτων, ωστόσο με σερί 3-0 (με δύο γκολ του Χαλυβόπουλου και ενδιάμεσα ένα του Παπασηφάκη) προηγήθηκε 9-5, 6:29 πριν το τέλος του τετάρτου οκταλέπτου.

Βίτσκοβιτς και Αράγια μείωσαν για τη Χόνβεντ σε 9-7, 1:21 πριν τη λήξη του αγώνα, ωστόσο ο Παναθηναϊκός δεν επέτρεψε στην ουγγρική ομάδα κάτι… παραπάνω, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει το «2 στα 2» στο 3ο προκριματικό γκρουπ και την πρόκριση στη φάση των ομίλων.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-1, 3-3, 2-2.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 3, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γούντχεντ, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 1.

Χόνβεντ (Μάρτον Σίβος): Τσόμα, Κέβι, Μπεντς, Βάντοβιτς 2, Σούγκαρ 1, Αράγια 1, Ίμρε, Βίτσκοβιτς 2, Γιάνκοβιτς, Εκλερ 1, Σίμον, Σεπφάλβι, Μάσερ, Πάγιαν.