Η κορυφαία εθνική διοργάνωση στην υπερπήδηση εμποδίων, το Πρωτάθλημα Ελλάδας, ξεκινάει το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου-1η Μαρτίου, θα διεξαχθεί σε πέντε αγώνες και θα ολοκληρωθεί με τον τελικό, στα τέλη του Ιούνη.

Ο πρώτος αγώνας Πρωταθλήματος της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας, στο Μαρκόπουλο, με τη συμμετοχή των καλύτερων Ελλήνων ιππέων και αμαζόνων από όλη την χώρα.

Ο αγώνας των εμποδίων θα αρχίσει και τις τρεις ημέρες τις 9.00 και περιλαμβάνει τις κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νέων Ιππέων, Αμαζόνων, Νεολέκτων Ίππων 6-7 ετών και το μεγάλο αγώνισμα Grand Prix, που θα γίνει την Κυριακή 1η Μαρτίου. Ακόμη το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής, ύψους από 1.05 έως και 1.30μ.

Πρωταθλητές Ελλάδας στις Κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νέων Ιππέων και Νικήτρια Αμαζόνα 2026 αναδεικνύονται αντίστοιχα οι αθλητές οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στους τρεις από τους πέντε αγώνες Πρωταθλήματος, ενώ ο Τελικός Αγώνας Πρωταθλήματος θα έχει προσαυξημένη βαθμολογία κατά 100%.

Μόνο οι Πρωταθλητές στην Κατηγορία Ενηλίκων θα αναδειχθούν από τον τελικό αγώνα πρωταθλήματος, που είναι προγραμματισμένος στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας και το Ippos Club στη Θεσσαλονίκη, το τετραήμερο 25-28 Ιουνίου 2026.