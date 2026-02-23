Δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA) κέρδισε η Μαρία Σάκκαρη, που από την 34η βρίσκεται πλέον στην 32η με συγκομιδή 1.410 βαθμών. Να σημειωθεί ότι η Ελληνίδα τενίστρια έχει… εκτοξευτεί τον τελευταίο καιρό, καθώς είχε ήδη σκαρφαλώσει 18 θέσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η Τζέσικα Πέγκουλα διατήρησε την πέμπτη θέση μετά τον τίτλο της στο Ντουμπάι WTA 1000, ωστόσο βρίσκεται πολύ κοντά στην 4η Κόκο Γκοφ. Στην κορυφή εξακολουθεί να βρίσκεται η Άρινα Σαμπαλένκα, ενώ ακολουθούν η Ίγκα Σβιάτεκ και η Έλενα Ριμπάκινα.

Η Ελίνα Σβιτόλινα, φιναλίστ σε αυτό το πρώτο WTA 1000 της σεζόν, παραμένει 9η στον κόσμο.

Η Μίρα Αντρέεβα, η οποία κέρδισε στο Ντουμπάι πέρυσι, αλλά ηττήθηκε στα προημιτελικά φέτος, υποχωρεί μία θέση στην κατάταξη της WTA (8η) για να κάνει… χώρο στην Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι (7η).

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 10.675 βαθμοί

2. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 7.588

3. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 7.253

4. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.803

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.768

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.070

7. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.047

8. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.001

9. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.845

10. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.214

…

32. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.410