Η παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο University of California, Santa Barbara (UCSB) σηματοδότησε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού δικτύου συνεργασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα στηρίξει ουσιαστικά την προετοιμασία των Ελλήνων Ολυμπιακών αθλητών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028.

H αντιπροσωπεία της ΕΟΕ με τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο, τον Αρχηγό Αποστολής στο Λος Αντζελες Πέτρο Συναδινό και την Υπεύθυνη Γραφείου Προέδρου Αλεξάνδρα Καραϊσκου είχε συνάντηση με τον Chancellor του UC Santa Barbara, Dr Dennis Assanis, ελληνικής καταγωγής διακεκριμένο ακαδημαϊκό, ο οποίος ηγείται ενός από τα σημαντικότερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας ενόψει του LA28, με έμφαση στην προετοιμασία της Team Hellas, την αξιοποίηση πανεπιστημιακών υποδομών υψηλού επιπέδου και την ενίσχυση των δεσμών με τον Ελληνισμό της Αμερικής.

Τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να ενημερωθούν για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις υποδομές του Πανεπιστημίου, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό σημείο αναφοράς για την προετοιμασία Ελλήνων αθλητών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Το UC Santa Barbara, με το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό και αθλητικό περιβάλλον του, προσφέρει συνθήκες που μπορούν να υποστηρίξουν την προπόνηση, τη φιλοξενία και τη συνολική προετοιμασία αθλητών από όλα τα αθλήματα.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εργάζεται συστηματικά για να διευκολύνει την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών για το LA28, εντοπίζοντας κατάλληλες βάσεις προετοιμασίας, ενισχύοντας στρατηγικές συνεργασίες και διασφαλίζοντας ότι η Team Hellas θα έχει πρόσβαση σε οργανωμένες, αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου συνθήκες προπόνησης.