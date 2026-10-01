Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου SAMBO από την Παρασκευή (2/10) έως και τις 4 Οκτωβρίου, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cadets, Youth & Juniors θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena, συγκεντρώνοντας στη χώρα μας αθλητές και αθλήτριες από περισσότερες από 40 χώρες.

Η διοργάνωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις του SAMBO στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, με εκπροσώπους εθνικών ομοσπονδιών να διεκδικούν μετάλλια στο Sport SAMBO στις κατηγορίες Cadets (14-16 ετών), Youth (16-18 ετών) και Juniors (18-20 ετών), σε αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες. Στην κατηγορία των Juniors ανδρών θα διεξαχθούν παράλληλα αγώνες και στο Combat SAMBO.

Η διοργάνωση που δίνει τη δυνατότητα στους κορυφαίους νεαρούς αθλητές του αθλήματος να διεκδικήσουν έναν παγκόσμιο τίτλο και να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες από Αρμενία, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Καναδά, Κολομβία, Κροατία, Κύπρο, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Λετονία, Λιθουανία, Μεξικό, Μολδαβία, Μογγολία, Μαρόκο, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Ελβετία, Τατζικιστάν, Τουρκία, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουζμπεκιστάν και Βενεζουέλα. H Ελλάδα θα λάβει μέρος με περισσότερους από 90 αθλητές και αθλήτριες, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας SAMBO (FIAS), Βασίλι Σεστάκοφ, αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. «Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και του πνεύματος του ευ αγωνίζεσθαι. Είναι συμβολικό ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cadets, Youth & Juniors SAMBO διεξάγεται εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται απλώς για μια διοργάνωση, αλλά για έναν διάλογο πολιτισμών μέσα από τον αθλητισμό. Και οι καλύτεροι πρεσβευτές αυτού του διαλόγου είναι οι νεαροί αθλητές του SAMBO που θα ανέβουν στο τατάμι του PAOK Sports Arena. Τους εύχομαι να δείξουν όχι μόνο δύναμη και τεχνική, αλλά και σεβασμό στους αντιπάλους τους, θέληση για τη νίκη και αγάπη για το SAMBO», δήλωσε ο πρόεδρος της FIAS.

Οι κατηγορίες

Στο Sport SAMBO οι αθλητές και οι αθλήτριες θα αγωνιστούν στις εξής κατηγορίες:

Cadets κορίτσια: 41, 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72 και +72 κιλά.

Cadets αγόρια: 46, 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88 και +88 κιλά.

Youth γυναίκες: 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80 και +80 κιλά.

Youth άνδρες: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98 και +98 κιλά.

Juniors γυναίκες: 50, 54, 59, 65, 72, 80 και +80 κιλά.

Juniors άνδρες: 58, 64, 71, 79, 88, 98 και +98 κιλά.

Στο Combat SAMBO Juniors ανδρών οι κατηγορίες είναι 58, 64, 71, 79, 88, 98 και +98 κιλά.

Οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω του sambo.live.