Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε στο Περθ εν όψει της συμμετοχή της εθνικής στο United Cup. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά θα αγωνιστούν στην Αυστραλία με την εθνική στο United Cup.

Στον 5ο όμιλο, στην RAC Arena, από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και οι Στέφανος Σακελλαρίδης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Οι διοργανωτές υποδέχτηκαν την Ελληνίδα τενίστρια με μια ελληνική σημαία και τα αγαπημένα της μπισκότα. «Ο γυμναστής μου δεν θα χαρεί όταν τα δει, αλλά δεν πειράζει», είπε χαμογελώντας η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια και πρόσθεσε: «Θα μείνω εδώ για περίπου ενάμιση μήνα, θα τρώω ένα την ημέρα ή ένα κάθε δεύτερη!».

Η εθνική, στην πρεμιέρα θ’ αντιμετωπίσει την Ιαπωνία, την ερχόμενη Παρασκευή (2/1), ενώ τη Δευτέρα (5/1) στον δρόμο της «γαλανόλευκης» θα βρεθεί η Μεγάλη Βρετανία.

Απέναντι στην Ιαπωνία, πρώτη από πλευράς Ελλάδας θα ριχτεί στη «μάχη» η Μαρία Σάκκαρη με αντίπαλο τη Ναόμι Οσάκα. Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θ’ αντιμετωπίσει τον Σιντάρο Μοσιζούκι.

Απέναντι στους Βρετανούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται πρώτος στη μάχη. Καθώς ο Τζακ Ντρέιπερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στο χέρι και δεν θα συμμετάσχει στο United Cup, ο Έλληνας τενίστας θα βρει αντίπαλο τον Μπίλι Χάρις. Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει εν συνεχεία τη νίκη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου.

Οι πρώτοι αγώνες τόσο απέναντι στην Ιαπωνία όσο και κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία έχουν προγραμματιστεί ν’ αρχίσουν στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

Θα ακολουθήσει η μονομαχία της Μαρίας Σάκκαρη με την Έμμα Ραντουκάνου. Κάθε tie κρίνεται στις δύο νίκες κι εφόσον δεν υπάρξει νικητής στα μονά, θα ακολουθήσει το μεικτό διπλό.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.

United Cup 2026 Groups

Περθ

Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

Σίδνεϊ

Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα

Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία

Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία