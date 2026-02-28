Την ευκαιρία να συζητήσουν για την διεξαγωγή του Πανεπιστημιακού πρωταθλήματος Ταεκβοντό είχε η διοίκηση της ΕΛΟΤ με το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.

Ο πρόεδρος της ΕΛΟΤ Χρήστος Μανώλης συνοδευόμενος από το μέλος της τεχνικής Επιτροπής Χάρη Παλτογλου συναντήθηκε με την πρόεδρο του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Βασιλική Δέρρη, τον καθηγητή προπονητικής Θανάση Χατζηνικολάου και τον αποσπασμένο διδάσκων ειδικότητας και επιλογής του Ταεκβοντό WT Χρήστο Ορμανλίδη.

Το επίκεντρο της συζήτησης ήταν η διεξαγωγή του Πανεπιστημιακού πρωταθλήματος Ταεκβοντό για πρώτη φορά. Η πρόταση της ΕΛΟΤ έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό και το 2027, αναμένεται να διεξαχθεί το πρωτάθλημα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΛΟΤ Χρήστος Μανώλης συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, τον αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού Στέλιο Ιγνατιάδη και τον διευθυντή του γραφείου του Περιφερειάρχη Βασίλη Μαυρίδη,

Οι δύο πλευρές σε εξαιρετικό κλίμα συζήτησαν τόσο για το Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, καθώς και το ενδεχόμενο να διεξαχθούν μεγάλες διοργανώσεις στην περιοχή.