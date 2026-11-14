Με δεύτερη σερί νίκη, και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, συνέχισε την πορεία της στο Champions League γυναικών η Βουλιαγμένη, καθώς κυριάρχησε απέναντι στην Παλανουότο Τριέστε, επικρατώντας με 16-5 στο κολυμβητήριο του Λαιμού κι επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Με αυτό το αποτέλεσμα διατηρήθηκε στην κορυφή του Β’ ομίλου, έχοντας κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την πρόκριση.

Η ομάδα του Κώστα Χατζηδάκη έβαλε από νωρίς τις βάσεις για την επικράτησή της, μετατρέποντας ένα αρχικό προβάδισμα των Ιταλίδων σε παράσταση για έναν ρόλο. Η Τριέστε προηγήθηκε με 2-0, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στις γηπεδούχες. Η Βουλιαγμένη αντέδρασε εντυπωσιακά, έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά με 5-2 και στη δεύτερη περίοδο ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στο 10-2 του ημιχρόνου.

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