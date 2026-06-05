Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πανηγυρίζει την πρόκριση στον τελικό του Roland Garros.

Ο 29χρονος Γερμανός πρωταθλητής, Νο3 στον κόσμο, πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από έναν πολυπόθητο τίτλο Grand Slam, καθώς ο νίκησε τον 20χρονο Γιάκουμπ Μένσικ (Νο 27) με 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 και έφτασε στον μεγάλο τελικό.

Ο Ζβέρεφ, ο οποίος έχει χάσει τρεις μεγάλους τελικούς (US Open 2020, Γαλλικό Όπεν 2024 και Αυστραλιανό Όπεν 2025), θα αντιμετωπίσει τον νικητή της ιταλικής αναμέτρησης μεταξύ του Φλάβιο Κομπόλι (Νο 14) και του Ματέο Αρνάλντι (Νο 104), οι οποίοι θα αναμετρηθούν αργότερα την Παρασκευή.

Έχοντας ήδη ηττηθεί από τον Ζβέρεφ στην μοναδική προηγούμενη αναμέτρησή τους στο τουρνουά, στα τέλη Απριλίου στο Madrid Masters 1000, ο Μένσι, έπαιζε στον πρώτο του ημιτελικό Grand Slam, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο αφότου κέρδισε τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του στο Miami Masters 1000

Να σημειωθεί ότι υπήρξε ένα μακρύ ιατρικό τάιμ άουτ για ένα πρόβλημα στον αυχένα του Μένσικ.

Νικητής 24 τίτλων ATP, συμπεριλαμβανομένων επτά τίτλων Masters 1000 – ο Γερμανός προηγείται με τρεις νίκες έναντι μίας στους αγώνες του εναντίον του Κομπόλι. Ο Αρνάλντι δεν τον έχει νικήσει ποτέ σε τρεις αναμετρήσεις του ATP Tour.