Με το… δεξί μπήκε η Ελλάδα στη μάχη των μεταλλίων στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα! Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση, κατακτώντας το ασημένιο στη σφυροβολία με σπουδαία βολή στα 77,59 μ. και ανοίγοντας τον δρόμο για μια βραδιά γεμάτη ελληνικές διακρίσεις.

Λίγο αργότερα, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ανέβηκε επίσης στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 100 μ., επιβεβαιώνοντας πως η ελληνική αποστολή έχει κάθε λόγο να χαμογελά και να κοιτάζει με αισιοδοξία τη συνέχεια των αγώνων.

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