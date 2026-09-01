Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ξένος στο τουρνουά καράτε των Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντα.

Ο πρωταθλητής του Οδυσσέα Πετρούπολης, που τα τελευταία χρόνια έχει στο «παλμαρέ» του Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς τίτλους στην κατηγορία των -60κ., νίκησε 4-1 τον Κύπριο Ανδρέα Γαβριήλ στον «μικρό» τελικό.

Νωρίτερα, είχε νικήσει 7-0 τον Ιταλό Σαμπατίνο και 2-1 τον Αλβανό Αρίφι, έχασε όμως στους ημιτελικούς από τον Κοσοβάρο Σλμάνι με 11-3.