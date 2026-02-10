Το μίτινγκ του Βελιγραδίου αποτελεί την επόμενη στάση του Μίλτου Τεντόγλου. Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, επιστρέφει στην πόλη όπου έχει στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής Κλειστού Στίβου, με στόχο ακόμη μία δυνατή εμφάνιση.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχοντας φετινό ρεκόρ στα 8,25 μ. από την ημερίδα της Παιανίας και 8,23 μ. από την προηγούμενη εβδομάδα στην Οστράβα. Οι επιδόσεις αυτές δείχνουν ότι ο Τεντόγλου είναι έτοιμος να ξεπεράσει το φετινό του ρεκόρ, καθώς παρουσιάζεται βελτιωμένος από αγώνα σε αγώνα και ολοένα πιο έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερα άλματα.

Ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του 2026 στο Τορούν, στο στάδιο όπου το 2021 είχε αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης.

Στο μίτινγκ του Βελιγραδίου θα αγωνιστεί επίσης ο Βόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος πριν από λίγα 24ωρα σημείωσε εντυπωσιακό άλμα στα 8,39μ. στο μίτινγκ του Μετς και μοιράζεται την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με τον Ματία Φουρλάνι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο κάτοχος του ρεκόρ της διοργάνωσης στο Βελιγράδι με 8,25μ., επίδοση που σημείωσε το 2022.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη θα κάνει τον τέταρτο αγώνα της στη σεζόν στα 60μ. στο μίτινγκ του Βελιγραδίου. Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη έχει τρέξει φέτος την απόσταση σε 7.25 στο κλειστό της Παιανίας, επίδοση που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει στην πρωτεύουσα της Σερβίας.