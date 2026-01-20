Αν και έμεινε πίσω στα σετ (4-6), ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει την ανατροπή κερδίζοντας τα τρία επόμενα και να πάρει την πρόκριση για τον 2ο γύρο του Australian Open 2026.

Σε ένα ματς που κράτησε 3 ώρες ο Νο31 του κόσμου Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι με 3-1 σετ και 4-6, 6-3, 6-2, 6-2 στα games επιστρέφοντας στις νίκες στη Μελβούρνη μετά τον περσινό αποκλεισμό στον 1ο γύρο του φημισμένου τουρνουά της Αυστραλίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr