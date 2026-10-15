Ο Απολλώνιος συνεχίζει τον σχεδιασμό του εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Volley League Γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Πασχαλίνας Θεοδοσίου. Η Ελληνίδα λίμπερο εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας, με στόχο να συμβάλει στην προσπάθειά της στη μεγάλη κατηγορία.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΦΑ Απολλώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Πασχαλίνα Θεοδοσίου, η οποία θα ενισχύσει την ομάδα μας στη θέση του λίμπερο, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Volley League Γυναικών! Η Πασχαλίνα έρχεται στην οικογένεια του Απολλώνιου, έτοιμη να γίνει μέλος της προσπάθειάς μας για μια δυναμική παρουσία στη μεγάλη κατηγορία. Την καλωσορίζουμε και της ευχόμαστε μια σεζόν γεμάτη υγεία, επιτυχίες και όμορφες στιγμές με τα χρώματα της ομάδας μας!

Η Πασχαλίνα Θεοδοσίου δήλωσε: “Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είμαι πολύ χαρούμενη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Απολλώνιου, ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι να έχουμε υγεία και μια πολύ καλή σεζόν!”

Πασχαλίνα, καλώς ήρθες στον Απολλώνιο! Μαζί στη νέα πρόκληση της Volley League!».