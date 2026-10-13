Ο Άρης ενισχύει το τμήμα βόλεϊ γυναικών με την απόκτηση της Βικτώριας Χατζίκου. Η 30χρονη κεντρικός έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Νέας Γενεάς.

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας με την αθλήτρια Βικτώρια Χατζίκου. Η Βικτώρια είναι γεννημένη στις 22 Απριλίου 1996 και αγωνίζεται στη θέση της κεντρικού.

Ξεκίνησε την καριέρα της από τον Μυγδονιακό, ενώ έχει θητεύσει και στις ομάδες του Αίαντα Ευόσμου, του Ναυάρχου Βότση και του Ηρακλή πριν την περασμένη σεζόν, όπου φόρεσε τα χρώματα της Νέας Γενεάς».