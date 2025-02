Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά της Ντόχα, καθώς η αντίπαλός της, η Ρουμάνα Ελενα Γκαμπριέλα Ρούσε (Νο 51 στον κόσμο), εγκατέλειψε τον μεταξύ τους αγώνα στο τρίτο σετ, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε το πρώτο σετ 6-4, πήρε το δεύτερο με 6-3 και στο τρίτο και αποφασιστικό ήταν μπροστά με 4-0, όταν η 27χρονη Ρούσε αποσύρθηκε, αφού λίγο νωρίτερα είχε πάρει ιατρικό τάιμ-άουτ και είχε πάει στα αποδυτήρια.

Η συνέχεια για την Σάκκαρη στη Ντόχα θα είναι σαφώς πιο δύσκολη, καθώς επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη και νικήτρια του «Qatar Open» τα δύο προηγούμενα χρόνια.

