Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε μια σπουδαία πρόκριση στον 2ο γύρο του US Open, επικρατώντας του Αλεξάντερ Μίλερ με 3-1 σετ (4-6, 6-0, 6-1, 7-6(5) σε ένα παιχνίδι που κράτησε δύο ώρες και 13 λεπτά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε νωθρά, χάνοντας το πρώτο σετ με 6-4, όμως στη συνέχεια παρουσίασε το καλύτερό του τένις των τελευταίων μηνών. Με τρία συνεχόμενα breaks, ισοφάρισε με 6-0, ενώ στο τρίτο σετ κυριάρχησε και με σταθερό σερβίς έφτασε στο 6-1.

Στο τέταρτο σετ, ο Μίλερ προσπάθησε να αντιδράσει, ισοφάρισε σε 4-4 και οδήγησε την αναμέτρηση σε tie-break. Εκεί, όμως, ο Τσιτσιπάς έδειξε την ανωτερότητά του, κλείνοντας το ματς με 7-5 και σφραγίζοντας την πρόκριση.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του απέναντι στον Μίλερ σε ισάριθμες συναντήσεις, με τον Τσιτσιπά να επιστρέφει στον 2ο γύρο του US Open για πρώτη φορά μετά το 2021.

Stef pulls through! 🇬🇷 pic.twitter.com/41qO5lxwmr — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Ντάνιελ Αλτμάιερ-Χαμάτ Μετζέντοβιτς.

Πηγή: sport-fm