Ο Φοίνικας Σύρου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Σωτήρη Συναδινό για τη σεζόν 2026-27. Ο 26χρονος (09/03/2000, 1,83μ.) αθλητής αγωνίζεται στη θέση του λίμπερο και ο Φοίνικας αποτελεί τον όγδοο διαφορετικό σταθμό στην καριέρα του.

Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με τον ΟΦΗ, με τον οποίο κατέλαβε την 3η θέση στο Βαλκανικό Κύπελλο, προκρίθηκε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας και εξασφάλισε την 5η θέση στη Volley League και το εισιτήριο για το Challenge Cup.

Σε 19 παιχνίδια (67 σετ) στο πρωτάθλημα κατέγραψε 49% στη θετική υποδοχή, με 30% άριστες ενώ είχε εξαιρετική παρουσία στην άμυνα.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Άθλο Ορεστιάδας, Αριστοτέλη Σκύδρας, Παναθηναϊκό (πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα, ένα Λιγκ Καπ και πρόκριση στους «4» του Challenge Cup), Κηφισιά, Παμβοχαϊκό και Ολυμπιακό, στον οποίο έκανε τα πρώτα του βήματα στο βόλεϊ (κατάκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Λιγκ Καπ και έφτασε σε τελικό Challenge Cup).

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Συναδινός είπε: «Χαίρομαι πολύ που θα αγωνιστώ την επόμενη χρονιά με την φανέλα του Φοίνικα Σύρου καθώς είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και παρελθόν στο βόλεϊ. Στόχος της ομάδας φέτος είναι να καταφέρουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα, παίζοντας ποιοτικό βόλεϊ. Από πλευράς μου εύχομαι υγεία σε όλους τους αθλητές και να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά».