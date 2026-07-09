Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την Δωροθέα Καράγκουτη. Η διεθνής 16χρονη ακραία (30/3/2010, 1,92μ.), που υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο κι εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας Βόλεϊ γυναικών του Συλλόγου, θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.

Τα δύο τελευταία χρόνια, αγωνίστηκε στον ΑΟ Μαρκόπουλου, ενώ ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το βόλεϊ στον Φοίβο Μελισσίων.

Είναι διεθνής με τις «μικρές» Εθνικές ομάδες, αρχηγός της Κ16, ενώ αναδείχθηκε καλύτερη επιθετικός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 της σεζόν 2024-25. Εκείνη τη χρονιά, αναδείχθηκε MVP της Εθνικής Κ16 στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Λετονίας.

Η δήλωση της Δωροθέας Καράγκουτη: «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για μένα! Είμαι πολύ χαρούμενη που ανήκω στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Περιμένω με ανυπομονησία την νέα σεζόν. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Τα λέμε, σύντομα, στα γήπεδα».