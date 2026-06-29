Παίκτης της ομάδας χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή είναι ο Άντε Κούντουζ, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κροάτη αριστερού ίντερ, ο οποίος έχει ρουμανική υπηκοότητα. Ο 31 ετών διεθνής διαθέτει παραστάσεις από το Champions League, ενώ την παρελθούσα σεζόν αγωνίστηκε στη γαλλική Ντιζόν.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων» δήλωσε: «Χαιρετώ τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου και οργανισμού. Ανυπομονώ να γνωρίσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου και να βοηθήσω να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν. Ελπίζω να ανεβάζουμε ακόμη περισσότερο επίπεδο την ομάδα».

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντέ Κούντουζ. Ο διεθνής Κροάτης αριστερός ίντερ, με ρουμανική υπηκοότητα (11/4/1995, 2,03μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

O Αντέ Κούντουζ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του χάντμπολ, αφού από το 2018-19, αγωνίζεται σε EHF Champions League και EHF European League. Στην καριέρα του μετράει 289 γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η σεζόν 2022-23 ήταν η καλύτερή του στην Ευρώπη, αφού μέτρησε 64 τέρματα στο EHF Champions League, με την Ντιναμό Βουκουρεστίου. Με τη ρουμανική ομάδα, έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και δύο Super Cup.

Την περσινή σεζόν, ο Αντέ Κούντουζ αγωνίστηκε στο υψηλού επιπέδου γαλλικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Ντιζόν. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Κροατίας, ενώ στο παρελθόν, αγωνίστηκε και στην Εθνική Νέων.

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Ντιζόν (Γαλλία)

2022-25 Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

2021-22 Βάρνταρ (Βόρεια Μακεδονία)

2018-21 Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

2016-18 Φάντι Βίντερτουρ (Ελβετία)

2014-15 Βαραζντίν (Κροατία)

Τίτλοι:

3 Πρωταθλήματα Ρουμανίας

2 Κύπελλα Ρουμανίας

2 Super Cup Ρουμανίας».