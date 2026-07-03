Τη φανέλα της ομάδας χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή θα φοράει τη νέα σεζόν ο Ματίγια Νίκολιτς, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σέρβου πλέι μέικερ. Την περυσινή χρονιά το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων», που θα γιορτάσει τα 25α γενέθλιά του στις 29 Αυγούστου, αγωνιζόταν στη Βοϊβοντίνα.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, ο Νίκολιτς δήλωσε στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού: «Είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω μεγάλη τιμή που εντάσσομαι στον Ολυμπιακό. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα! Πρόκειται για έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία, παθιασμένους φιλάθλους και πολύ υψηλές φιλοδοξίες, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές. Πραγματικά, είμαι περήφανος που γίνομαι μέρος αυτού του σπουδαίου πρότζεκτ. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Στόχος μας να φέρουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες και τρόπαια στον Ολυμπιακό. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα και να ξεκινήσω τη δουλειά».

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ματίγια Νίκολιτς. Ο Σέρβος πλέι μέικερ (29/8/2001, 1,88μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Ματίγια Νίκολιτς ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το χάντμπολ από τον Ερυθρό Αστέρα, τη φανέλα του οποίου φόρεσε τη διετία 2018-20. Την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε στη σερβική Βοϊβοντίνα, ενώ έχει περάσει και από Βάρνταρ (Βόρεια Μακεδονία) και Λόκα (Σλοβενία).

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Βοϊβοντίνα (Σερβία)

2023-25 Βάρνταρ (Βόρεια Μακεδονία)

2020-23 Λόκα (Σλοβενία)

2018-20 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)».