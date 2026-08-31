Με μια σπουδαία προσθήκη ενίσχυσε το τμήμα ξιφασκίας του ο Παναθηναϊκός, καθώς απέκτησε την πρωταθλήτρια του ξίφους μονομαχίας Νικόλ Χατζησαράντου.

Οι «πράσινοι», ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με την 29χρονη πρωταθλήτρια, Νο 1 της εγχώριας κατάταξης στο αγώνισμά της, σημειώνοντας πως έχει πετύχει σπουδαίες διακρίσεις, με επτά χρυσά, ένα ασημένιο και επτά χάλκινα στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Το όνομα Χατζησαράντου στην ξιφασκία του Παναθηναϊκού μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού ο μπαμπάς της Γιάννης ήταν πρωταθλητής Ελλάδας, Βαλκανιονίκης και Μεσογειονίκης, ενώ και οι θείοι της Δημήτρης και Μάρκος υπήρξαν αθλητές του τμήματος με αρκετές διακρίσεις. Ο παππούς της, Ξενοφών εντάχθηκε στα μητρώα του Συλλόγου το 1923 και έξι χρόνια αργότερα έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ έφτασε μέχρι τη θέση του γενικού γραμματέα. Ο Χατζησαράντος ήταν εκ των ιδρυτών της «πράσινης» ξιφασκίας και επί των ημερών του το τμήμα του τριφυλλιού γνώρισε μεγάλες δόξες, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο.

«Για μένα, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ απλώς ένας σύλλογος. Είναι μια οικογένεια, της οποίας ένιωθα μέλος για χρόνια, πολύ πριν έρθει η στιγμή να φορέσω κι εγώ επίσημα τα χρώματά της» δήλωσε η ίδια για την έναρξη συνεργασίας της με τους «πράσινους».

«Από τη φετινή σεζόν θα έχω την τιμή να αγωνίζομαι ως αθλήτρια ξιφασκίας με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Η οικογένειά μου είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον Παναθηναϊκό και νιώθω ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση που μπορώ να συνεχίσω αυτή την κληρονομιά. Στόχος μου είναι, μέσα από τη δουλειά και τις επιτυχίες μου, να βάλω κι εγώ το δικό μου λιθαράκι στην ιστορία του μεγαλύτερου Συλλόγου της Ελλάδας» συμπλήρωσε η 29χρονη πρωταθλήτρια του ξίφους μονομαχίας.