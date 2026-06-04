Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Πανιώνιος, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημοσθένη Λινάρδου, ενισχύοντας σημαντικά το κέντρο του.

Ο 29χρονος διεθνής θα φοράει τα «κυανέρυθρα» από τη νέα σεζόν, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να δυναμώνει σημαντικά το κέντρο της, δημιουργώντας μια εξαιρετική τετράδα με Λινάρδο, Πετρέα, Μπίσετ και Ανδρεάδη.

Ο Λινάρδος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, με τον οποίο πανηγύρισε το Σούπερ Καπ και το Λιγκ Καπ. Με τους «ερυθρόλευκους» έχει πανηγυρίσει το Πρωτάθλημα και το Challenge Cup της σεζόν 2022/23.

Ταυτόχρονα έχει πανηγυρίσει ένα Λιγκ Καπ με τη φανέλα του Φοίνικα Σύρου και ένα Σούπερ Καπ με αυτή του ΠΑΟΚ. Ακόμη, έχει φορέσει τη φανέλα του Μίλωνα, της Κηφισιάς, του Πήγασου Πολίχνης, της ΕΑ Πατρών και του Απόλλωνα Πάτρας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι μέλος της οικογένειας του Πανιωνίου. Έχει χτιστεί ένα δυνατό σύνολο για την καλύτερη δυνατή πορεία, έχω ξανασυνεργαστεί με αρκετά παιδιά και νομίζω αυτό θα βγει και στο γήπεδο», δήλωσε ο Λινάρδος και συνέχισε:

«Οι στόχοι μας είναι σίγουρα η τετράδα και να καταφέρουμε να πάρουμε ένα τρόπαιο. Από μέρους μου θα δώσω το καλύτερο δυνατό που έχω. Ο κόσμος της ομάδας θα είναι μαζί μας, ώστε να τα καταφέρουμε. Ώρα για δουλειά και πάνω απ’ όλα να έχουμε υγεία».