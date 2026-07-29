Στην ομάδα υδατοσφαίρισης του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαργαρίτα Μπιτσάκου, καθώς ο «Δικέφαλος του βορρά» γνωστοποίησε την απόκτηση της 24χρονης διεθνούς, η οποία αγωνίζεται ως φουνταριστός.

Σε δήλωσή της στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ασπρόμαυρων» τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και πιστεύω πολύ στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του. Εύχομαι πάνω απ’ όλα να έχουμε μια χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς και γεμάτη επιτυχίες».

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Πόλο γυναικών, ΠΑΟΚ Domus Ergo, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Μαργαρίτα Μπιτσάκου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 19/07/2002, η Μαργαρίτα Μπιτσάκου αγωνίζεται ως φουνταριστός και έχει ύψος 173cm.

Η πορεία της ξεκίνησε από τη ΝΕ Πατρών, όπου αγωνίστηκε από το 2014 έως το 2020, πραγματοποιώντας τα πρώτα της βήματα στο υψηλότερο επίπεδο της ελληνικής υδατοσφαίρισης και αναδεικνύοντας από νωρίς το πλούσιο ταλέντο της.

Το 2020 μεταγράφηκε στον Εθνικό Πειραιώς, ενώ έναν χρόνο αργότερα εντάχθηκε στον Άλιμο, όπου παρέμεινε για τρεις αγωνιστικές περιόδους (2021-2024), αποτελώντας σημαντικό μέλος μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής ομάδας της Α1. Τις δύο τελευταίες σεζόν (2024-2026) φόρεσε το σκουφάκι του Πανιωνίου, συνεχίζοντας να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και να αποκτά πολύτιμες εμπειρίες, απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, η διεθνής της παρουσία με το εθνόσημο είναι ιδιαίτερα πλούσια και επιτυχημένη. Το 2016 και το 2017 κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στους Βαλκανικούς Αγώνες με την Εθνική Κορασίδων, ενώ το 2018 πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Το 2019 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων, όπου η Ελλάδα κατέλαβε την πέμπτη θέση, ενώ το 2021 πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό της, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών. Η σταθερή ανοδική της πορεία επιβεβαιώθηκε και το 2025, με τη συμμετοχή της στα προκριματικά του World Cup στην Αλεξανδρούπολη.

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Μαργαρίτα!».