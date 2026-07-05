Μετά τον Χριστόδουλο Κολόμβο, ο ΠΑΟΚ επαναπατρίζει ακόμη έναν έμπειρο διεθνή πολίστα. Ο 32χρονος αμυντικός, Γιώργος Δερβίσης, που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην τουρκική ΕΝΚΑ, συμφώνησε να φορέσει τη νέα περίοδο το ασπρόμαυρο σκουφάκι, προσδίδοντας κλάση, προσωπικότητα και εμπειρία στο σύνολο του «Δικεφάλου του βορρά».

Ο Δερβίσης έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε συνολικά δώδεκα χρόνια και κατέκτησε έντεκα Πρωταθλήματα, ισάριθμα Κύπελλα και τρία σούπερ καπ Ελλάδας, ενώ πανηγύρισε το τρόπαιο του Champions League, το 2018.

Σε συλλογικό επίπεδο, έχει παίξει επίσης στη Βουλιαγμένη, τη Χίο και την ιταλική Ποζίλιπο. Υπήρξε επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθώς και δύο χάλκινα στο World League.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας ιστορικός Σύλλογος με υψηλές φιλοδοξίες και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του. Με σκληρή δουλειά, σεβασμό και ομαδικό πνεύμα, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω την ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε», δήλωσε ο Δερβίσης, στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.