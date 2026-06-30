Μετά από τρία χρόνια στην Τουρκία, ο Χριστόδουλος Κολόμβος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, καθώς συμφώνησε και ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο 39χρονος φουνταριστός, «ασημένιος» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο με την εθνική ομάδα, προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στον «δικέφαλο του βορρά», εν όψει της νέας σεζόν στη Waterpolo League.

Έχοντας ξεκινήσει το πόλο από τον ΝΟ Πατρών, ο Κολόμβος έγραψε ιστορία με το σκουφάκι του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε εννέα πρωταθλήματα και οκτώ κύπελλα Ελλάδας, ενώ έφτασε ως τον τελικό του Champions League, το 2016.

Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της ΕΝΚΑ, επέστρεψε στον Πειραιά για μία διετία (2021-23) και τα τρία τελευταία χρόνια έπαιξε ξανά στην ΕΝΚΑ, με την οποία έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Τουρκίας.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που ανήκω πλέον στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες και μεγάλη δυναμική, στοιχεία που αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την απόφασή μου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι έρχομαι σε ένα περιβάλλον που με εκτιμά και με θέλει πραγματικά στην ομάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τις προπονήσεις και να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου, ώστε να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία, σκληρή δουλειά και πολλές επιτυχίες, προσφέροντας χαρές και όμορφες στιγμές στον σύλλογο και στον κόσμο του» δήλωσε ο Κολόμβος στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.