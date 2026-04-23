Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης θα διεκδικήσει η Μαρία Πρεβολαράκη!

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ταξίδεψε στην Αλβανία για να υπερασπιστεί στον θρόνο της και με… εμφανίσεις βγαλμένες από ταινία θα διεκδικήσει το back to back χρυσό μετάλλιο!

Η Πρεβολαράκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα 53κ. από τα προημιτελικά. Εκεί αντιμετώπισε την Βέντλε από την Γερμανία επικράτησε κατά κράτος και με τεχνική υπεροχή, μπήκε στη ζώνη των μεταλλίων και πήρε ρεβάνς για την ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!

Στον επικό ημιτελικό η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ακόμα μία απίστευτη ανατροπή! Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 6-2 από την Πολωνή Ζάσινα είκοσι δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αρχικά μείωσε σε 6-4 και δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος με καρδιά… λιονταριού πήρε ακόμα δύο πόντους και ισοφάρισε. Το τελικό 6-6 της έδωσε το πλεονέκτημα και πήρε την επική πρόκριση στον τελικό!

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) η Μαρία Πρεβολαράκη θα παλέψει για το back to back με αντίπαλη την 19χρονη Ουκρανή Γιεφρέμοβα.