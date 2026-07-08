Δύο Έλληνες κολυμβητές κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στους σημερινούς τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων – νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα την ευκαιρία να διεκδικήσει το τέταρτο του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων θα έχει (8/7, 20.08) ο Βαγγέλης-Εφραίμ Ντούμας, ο οποίος στην τελευταία του διοργάνωση ως έφηβος, προκρίθηκε με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό των 50μ πρόσθιο, καθώς λίγο νωρίτερα κολύμπησε σε 27.73 στην 1η ημιτελική σειρά στο Μόναχο.

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