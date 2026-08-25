Δύο ακόμη προκρίσεις εξασφάλισαν τα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών και γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου κατέλαβαν τη 2η θέση με χρόνο 8:17.75 στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στο τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Το ελληνικό πλήρωμα που έχει κατακτήσει μετάλλια σε όποιον αγώνα κι αν πήρε μέρος φέτος θ΄αγωνιστεί στον τελικό την Πέμπτη (27/8), στις 17:10, μαζί με τα πληρώματα των Παραγουάη, Βραζιλία, Τυνησία, Μεξικό και Περού.

Στα ημιτελικά του τετραπλού σκιφ γυναικών προκρίθηκαν οι Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λυκομήτρου και Έλενα Διαβάτη. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην 5η θέση στη 2η προκριματική σειρά με χρόνο 7:02.43, επίδοση που του χάρισε την πρόκριση, αφού ήταν μέσα στους 6 επιλαχόντες χρόνους του αγωνίσματος. Οι τέσσερις Ελληνίδες κωπηλάτριες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος, την Πέμπτη (27/8), στις 16:47, μετέχοντας στην 1η ημιτελική σειρά, μαζί με τα πληρώματα των Αυστραλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας και Κίνας.

Συνολικά, τα ελληνικά κουπιά «μετρούν» τέσσερις προκρίσεις και έναν αποκλεισμό, στα πέντε πληρώματα που έχουν αγωνιστεί, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Άμστερνταμ.

Τη Δευτέρα (24/8), την πρόκριση είχαν εξασφαλίσει ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφρών βαρών και οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στη δίκωπο. Ο «χρυσός» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε Πέτρος Γκαϊδατζής είχε τερματίσει 1ος στην προκριματική σειρά του με χρόνο 7:57.81 και την Τετάρτη (26/8) στις 17:15 θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό, από την 1η ημιτελική σειρά μαζί με τον Φινλανδό Γιούχο-Πέκκα Πετεγενιέμι, τον Αυστριακό Κόνραντ Χουλτς, τον Μεξικανό Αλέξις Λόπες-Γκαρσία, τον Ολλανδό Κορνέλους Πάλσμα και τον Αμερικανό Τζάστιν Σμιντ.

Οι Παπακωνσταντίνου/Μπούρκας, είχαν προκριθεί στα ημιτελικά, καταλαμβάνοντας την 3η θέση της προκριματικής σειράς τους με χρόνο 7:16.75. Ο ημιτελικός της δικώπου, στον οποίο μετέχουν (1η ημιτελική σειρά) είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (26/8, 17:37). Αντίπαλοι των Παπακωνσταντίνου/Μπούρκα θα είναι τα πληρώματα των Αυστραλίας, Ρουμανίας, Νέας Ζηλανδίας. Μεγάλης Βρετανίας και Ελβετίας.

Εκτός ημιτελικού για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου είχαν μείνει τη Δευτέρα (24/8), οι «ασημένιες» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μηλένα Κοντού στο διπλό σκιφ. Οι Αναστασιάδου/Κοντού θ’ αγωνιστούν για τις θέσεις 13-18 την Τετάρτη (26/8), στις 15:34.

Ο μοναδικός που δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών/γυναικών στο Άμστερνταμ είναι ο Στέφανος Ντούσκος. Το μεγάλο όνομα της ελληνικής κωπηλασίας μετέχει στην 5η προκριματική σειρά του σκιφ την Τετάρτη (26/8), στις 15:02, με αντίπαλους τους Ντοβίντας Νεμεραβίτσιους από τη Λιθουανία, Ντομινίκ Ουίλιαμς από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Βεντεγκούζ Παλ Πετερβάρι Μόλναρ από την Ουγγαρία και Γκαμπριέλ Σοάρες από την Ιταλία.

Η Ελλάδα με το χρυσό μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου πέρυσι στην Σαγκάη στο σκιφ έφτασε τα 30 μετάλλια, εκ των οποίων τα 8 χρυσά , τα 12 ασημένια και τα 10 χάλκινα. Η ΕΚΟΦΝΣ έχει συνεχή παρουσία στον πίνακα των μεταλλίων από το 2005 έως σήμερα.

Το 2014 στον ίδιο στίβο, στο Άμστερνταμ, η Ελλάδα είχε κατακτήσει δυο μετάλλια: Ένα χρυσό στο τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών με τους Λευτέρη και Γιώργο Κονσόλα, Παναγιώτη Μαγδανή και Σπύρο Γιάνναρο οι οποίοι μάλιστα είχαν σημειώσει και παγκόσμιο ρεκόρ 5:42.75 που παραμένει ακόμα ακατάρριπτο, καθώς και ένα ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ ελαφών βαρών με την Κατερίνα Νικολαϊδου.