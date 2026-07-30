Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Κορασίδων Κ16 πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο Ζάγκρεμπ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 14-8 της Ουγγαρίας στον ημιτελικό.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την Παρασκευή (31/7, 21:30) τον παγκόσμιο τίτλο απέναντι στην Ισπανία, η οποία στον άλλο ημιτελικό επιβλήθηκε της Ολλανδίας με 17-5.

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