Στην κατάμεστη «Belgrade Arena», η Σερβία έγραψε το βράδυ της Κυριακής ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία της, ανεβαίνοντας ξανά στο υψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου.

Οι «πλάβι» διατήρησαν την παράδοση, που τους θέλει να κατακτούν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών όταν φιλοξενούν τη διοργάνωση, κάνοντας το «3 στα 3» σαν «οικοδεσπότες».

Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στη Belgrade Arena, οι Σέρβοι επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας στον τελικό και πανηγύρισαν το έκτο τους χρυσό μετάλλιο από το 2006 κι έπειτα (όταν η Σερβία διαχωρίστηκε από το Μαυροβούνιο).

Ο τελικός ήταν ντέρμπι για γερά νεύρα στο πρώτο ημίχρονο (5-5), όμως στη συνέχεια ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς «κατέβασε ρολά» (τελείωσε το ματς με 11/18 αποκρούσεις) και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς ανέλαβε τα… υπόλοιπα, ανεβάζοντας τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την αποχώρηση της «χρυσής γενιάς».

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1

Τα γκολ:

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Λούκιτς 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς, Βίτσο, Μαρτίνοβιτς

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Βέντελ Βίγκβαρι 3, Ακος Νάγκι, Φέκετε, Γιάνσικ, Βάργκα