Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο ATP 1000 του Μόντρεαλ, επικρατώντας με 6-4, 6-4 του Μάρτιν Νταμ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο. 53) ήταν ανώτερος από τον 22χρονο Αμερικανό (Νο. 100), πήρε τη νίκη σε 88 λεπτά και στη φάση των «64» θα αντιμετωπίσει τον ανερχόμενο Ζοάο Φονσέκα (Νο. 27).

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