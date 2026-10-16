Στη φάση των «16» ολοκληρώθηκε η πορεία του Παναγιώτη Γκιώνη στο απλό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πινγκ πονγκ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής γνώρισε την ήττα με 4-0 σετ από τον Σουηδό Άντον Σέλμπεργκ, 6ο φαβορί της διοργάνωσης, και κατετάγη στις θέσεις 9-16, αποκομίζοντας θετικά μηνύματα από την παρουσία του και την πρόκριση στο προσεχές Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων.

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