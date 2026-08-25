Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε 3-1 της Αυστρίας κι εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως στη συνέχεια ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και έφτασε σε μία ακόμη σημαντική νίκη, την τρίτη συνεχόμενη που της έδωσε το «εισιτήριο» για τους «16».

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