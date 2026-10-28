Η ΑΕΚ δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα ούτε στο δεύτερο ματς με τη νορβηγική Φόρντε. Νίκησε μέσα σε 24 ώρες εκ νέου την ομάδα από τη σκανδιναβική χώρα με 3-0 σετ στο Ολυμπιακό Χωριό και πήρε το «εισιτήριο» για τους «32» του Challenge Cup γυναικών.

Στην επόμενη φάση η Ένωση θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου Βαλεφόλια από την Ιταλία. Οι Ιταλίδες πέρυσι κατέκτησαν τον τίτλο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στο πρώτο σετ μετά τους πρώτους αναγνωριστικούς πόντους (1-1, 3-1, 8-6), η ΑΕΚ πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα (14-10). Οι «κιτρινόμαυρες» χωρίς δυσκολία έφτασαν με άνεση έως το 25-18 για το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε προβλήματα και ύστερα από το 6-4 πήρε διαφορά ασφαλείας. Ο κόουτς Ταμπουρατζής δοκίμασε διάφορα σχήματα και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριές του με τον «Δικέφαλο» να φτάνει στο 2-0 με 25-17.

Στο τρίτο σετ, οι φιλοξενούμενες έμειναν κοντά στο σκορ μέχρι τα μέσα του σετ (6-7, 7-8, 9-9). Οι «κιτρινόμαυρες» με συγκέντρωση και πίεση στο φιλέ, κατάφεραν σταδιακά να ξεφύγουν στο σκορ και να κατακτήσουν το σετ με 25-17 και τη νίκη με 3-0 σετ.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-17, 25-17) σε 70′

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Λέιβα 5 (5/12 επ., 60% υπ. – 10% άριστες), Εμμανουηλίδου 12 (8/16 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 2 (2 άσσοι), Ενγουέονγου 15 (14/29 επ., 1 μπλοκ), Μέλι 12 (12/27 επ., 71% υπ. – 14% άριστες), Καββαδία 9 (4/6 επ., 5 μπλοκ) / Σακκά (λ, 80% υπ. – 40% άριστες), Μανιατογιάννη (λ), Ζαφειρίου, Κουρόγκο 3 (3/7 επ., 83% υπ. – 17% άριστες).

Φόρντε (Έγκιλ Τβίντε): Τοντόροβα 6 (6/15 επ.), Χαλεράκερ 2 (1/5 επ., 1 άσσος), Ολίμσταντ 9 (9/25 επ., 69% υπ. – 23% άριστες), Τβίντε 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Βάργκα 8 (7/26 επ., 1 άσσος, 67% υπ. – 25% άριστες), Βίκουμ 5 (5/11 επ.) / Γκούντερσεν (λ, 58% υπ. – 18% άριστες), Νίλσεν, Βικ, Βάσνταλ 2 (2/4 επ.).