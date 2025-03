O κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.9) επικράτησε του 24χρονου Βραζιλιάνου (Νο.91) με 6-2, 6-4 σε 87 λεπτά και διεύρυνε το επιτυχημένο του σερί του στο tour, φτάνοντας τις έξι διαδοχικές νίκες.

Το επόμενο εμπόδιό του, βέβαια, είναι σαφώς πιο υψηλό, καθώς θα βρει την Κυριακή (9/3) απέναντί του τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι (Νο.29), που άφησε εκτός με 6-2, 7-6(2) τον Αυστραλό Κρις Ο’ Κόνελ.

Σταθερός όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του, επιθετικός σε… στυλ Ντουμπάι και αποφεύγοντας τα αβίαστα λάθη, ο Στέφανος δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να φτάσει στη νίκη (αν και το τελευταίο γκέιμ ήταν δραματικό!), με τη διαφορά ποιότητας των δύο παικτών να είναι φανερή.

Το «στοίχημα», πάντως, για τον 26χρονο τενίστα είναι να κάνει επιτέλους μια καλή πορεία στο τουρνουά, αφού ποτέ δεν έχει πάει πέρα από τα προημιτελικά!

Like missing an open goal ⚽ @steftsitsipas showing he’s human 😆 #TennisParadise pic.twitter.com/RNxUYjiCYC

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε να σώσει δύο μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του στο πρώτο γκέιμ του αγώνα, όμως αμέσως μετά εκμεταλλεύτηκε τη δική του πρώτη ευκαιρία (με ένα υπέροχο backhand στην ευθεία) και προηγήθηκε με 2-0.

Στη συνέχεια κράτησε με αρκετή άνεση το σερβίς του και πετυχαίνοντας ένα ακόμα μπρέικ στο 5-2 έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του, κλείνοντας το σετ με ένα φανταστικό drop shot.

Everything he touches turns to gold ✨

Dubai champ @steftsitsipas is in red-hot form as he takes the opening set 6-2 over Seyboth Wild.@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise | pic.twitter.com/aHcQCQODGg

— ATP Tour (@atptour) March 8, 2025